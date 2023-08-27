Баумейстер: "Ничто не поможет — Украина смертельно больна"

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Украина болеет тяжёлой социальной болезнью, исцелиться от которой можно лишь после смены элит, но новые элиты пока не сформированы.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил доктор философских наук, украинский публицист Андрей Баумейстер.

По его словам, болезнь Украины запущена, а нынешние боевые действия — это один из симптомов тяжёлого недуга.

"Для лечения нужна воля к выздоровлению. А когда говорят, что тебе нельзя курить и пить много спиртного, потому что тебе плохо. Но ты всё равно — лучше будешь пить, курить и болеть, чем бросишь пить и курить. И из-за того, что у нас не сформировались волевые, решительные элиты — лечить невозможно", — цитирует "ПолитНавигатор" эксперта.

Украина — это бедная страна, из которой уехало очень много людей и ещё уедет, подытотожил Баумейстер.

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