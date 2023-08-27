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Баумейстер: "Ничто не поможет — Украина смертельно больна"

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Общество

Украина болеет тяжёлой социальной болезнью, исцелиться от которой можно лишь после смены элит, но новые элиты пока не сформированы.

Баумейстер: "Ничто не поможет — Украина смертельно больна"
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил доктор философских наук, украинский публицист Андрей Баумейстер.

По его словам, болезнь Украины запущена, а нынешние боевые действия — это один из симптомов тяжёлого недуга.

"Для лечения нужна воля к выздоровлению. А когда говорят, что тебе нельзя курить и пить много спиртного, потому что тебе плохо. Но ты всё равно — лучше будешь пить, курить и болеть, чем бросишь пить и курить. И из-за того, что у нас не сформировались волевые, решительные элиты — лечить невозможно", — цитирует "ПолитНавигатор" эксперта.

Украина — это бедная страна, из которой уехало очень много людей и ещё уедет, подытотожил Баумейстер.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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