Россияне начали в полтора раза чаще интересоваться курсом валют

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Граждане России вновь стали интересоваться новостями с валютной биржи, внимательно за курсом рубля следят около 30% россиян.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Такие данные получил сервис SuperJob в ходе опроса 1600 жителей РФ. Аналитики отмечают, что интерес вырос в 1,5 раза по сравнению с апрельскими показателями. Особое внимание биржевым котировкам уделяют мужчины и те, чьи доходы превышают средний уровень.

Также большинство опрошенных уверены, что национальная валюта продолжит слабеть относительно доллара и евро, сообщает ТАСС.

Накануне бывший глава кабинета министров Украины предсказал, что уже в скором времени Украина останется без финансовой поддержки США.

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