Граждане России вновь стали интересоваться новостями с валютной биржи, внимательно за курсом рубля следят около 30% россиян.
Такие данные получил сервис SuperJob в ходе опроса 1600 жителей РФ. Аналитики отмечают, что интерес вырос в 1,5 раза по сравнению с апрельскими показателями. Особое внимание биржевым котировкам уделяют мужчины и те, чьи доходы превышают средний уровень.
Также большинство опрошенных уверены, что национальная валюта продолжит слабеть относительно доллара и евро, сообщает ТАСС.
Накануне бывший глава кабинета министров Украины предсказал, что уже в скором времени Украина останется без финансовой поддержки США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.