Башкирия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария будут сотрудничать в рамках единого учебно-педагогического округа

2:20 Your browser does not support the audio element. Общество

В Уфе, в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы, было заключено Соглашение о сотрудничестве в рамках учебно-педагогического округа. Информацию об этом предоставила пресс-служба Минпросвещения России.

Суть соглашения заключается в создании учебно-педагогического округа, где педагогический вуз будет активно сотрудничать с указанными регионами, предоставляя им методическую поддержку. Этот округ формируется совместно с Республикой Башкортостан, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиками. Перспективой данной инициативы является объединение всех 89 субъектов Российской Федерации. Главная цель работы — улучшение качества образования и воспитания в стране. Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул важность этой задачи.

Документ подписали ректор Башкирского педагогического университета и министры образования трёх республик. Цель создания учебно-педагогического округа заключается в обеспечении единого образовательного пространства и совершенствовании системы подготовки педкадров.

"В рамках сотрудничества сторон будет идти работа по повышению качества подготовки педкадров, удовлетворению кадровой потребности в педагогах, в том числе путём целевого обучения. Другим направлением сотрудничества будет взаимодействие образовательных организаций и органов управления образованием, направленное на развитие системы образования, формирование содержания непрерывной подготовки и переподготовки педагогических кадров на основе диагностики дефицита педагогов", — добавили в пресс-службе.

Ранее, в июне, был учрежден аналогичный межрегиональный учебно-педагогический округ, включающий Вологодскую, Костромскую и Ярославскую области. Центром этого округа стал Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского. Аналогичные округа будут созданы по всей стране, включая органы управления образованием, региональные институты повышения квалификации, педагогические колледжи и психолого-педагогические классы.

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