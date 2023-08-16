Администрация Ялты приняла решение о временном приостановлении купания на всех публичных пляжах в связи с сильным штормом. Сообщение об этом поступило от руководителя администрации Янины Павленко через её канал в Telegram.
"Сильный шторм. <...> На всех пляжах подняты красные флаги, купание категорически запрещено. Берегите себя", — говорится в официальном сообщении.
Мэр также уточнила, что уровень волнения морской поверхности достиг 3,5 балла.
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