В Ялте запретили купание из-за сильного шторма

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Администрация Ялты приняла решение о временном приостановлении купания на всех публичных пляжах в связи с сильным штормом. Сообщение об этом поступило от руководителя администрации Янины Павленко через её канал в Telegram.

"Сильный шторм. <...> На всех пляжах подняты красные флаги, купание категорически запрещено. Берегите себя", — говорится в официальном сообщении.

Мэр также уточнила, что уровень волнения морской поверхности достиг 3,5 балла.

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