Картофель подорожал на 32% за месяц на Среднем Урале

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в июле выросли на 0,49% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Свердловскстат.

Фото: damion.club

Среди различных продуктов питания первой необходимости стоимость картофеля выросла на 31,86%, моркови — на 15,44%, капусты — на 11,8%, яблок — на 9,13% и сахарного песка — на 4,29%. Примечательно, что цены на лук выросли на 7,76%, в то время как цельное пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% подорожало на 2,02%, пшено — на 1,77%, подсолнечное масло — на 1,42%. А цельное стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2% подорожало на 1,34%.

Ранее мы писали, что Россия за 2022 год экспортировала рекордный объём картофельных чипсов.

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