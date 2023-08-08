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Россия в 2022 году экспортировала рекордный объем картофельных чипсов

2:33
Экономика

В 2022 году Россия достигла рекордного показателя экспорта картофельных чипсов на мировой рынок — 44 тысячи тонн, согласно анализу центра "Агроэкспорт" при Министерстве сельского хозяйства. По данным организации, "Суммарно на топ-10 поставщиков картофельных чипсов в натуральном выражении пришлось 82,1% мирового экспорта картофельных чипсов. Россия заняла седьмое место в рейтинге стран-экспортеров картофельных чипсов в натуральном выражении: в 2022 году страна поставила на международные рынки рекордные 44 тыс. тонн продукции".

Россия в 2022 году экспортировала рекордный объем картофельных чипсов
Фото: pixabay.com

В структуре мирового экспорта картофельных чипсов в натуральном выражении за прошлый год первые места заняли Нидерланды (поставки составили 290,3 тысячи тонн, что составляет 26,3% от общего объема экспорта) и Бельгия (203,8 тысячи тонн, 18,5%). В топ-5 также вошли США (96,9 тысячи тонн, доля в экспорте — 8,8%), Германия (68,8 тысячи тонн, 6,2%) и Польша (54,5 тысячи тонн, 4,9%). Испания заняла шестое место (44,2 тысячи тонн, 4%).

Заметно положительное движение в экспорте российских картофельных чипсов за период с 2018 по 2022 год: ежегодный рост составил 17,3%. Важными импортерами этой продукции из России за указанный период выступали Казахстан и Белоруссия. С учетом сохранения роста мирового спроса на картофельные чипсы и увеличения их производства в России, предполагается, что экспорт может достичь 80-90 тысяч тонн (300-350 миллионов долларов США).

Основные направления экспорта для России — страны СНГ, в первую очередь Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Возможно также рассмотрение Грузии, стран Восточной Азии (включая Китай, Гонконг и Монголию) и Турции как перспективных направлений для российских поставок.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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