В горах Алматы обнаружено тело российского туриста

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Казахстанские спасатели обнаружили останки туриста в горах Алма-Аты. По предварительной информации, погибший является гражданином России, которого разыскивали с 5 августа. Заявление было сделано пресс-службой Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Фото: pixabay.com

"Сегодня в рамках проводимых поисково-спасательных операций в горах Алматы было обнаружено тело мужчины. Предполагается, что человек, о котором идет речь, является туристом, который был объектом поисковых мероприятий в течение последних четырех дней. Он родился в 1984 году, был гражданином Российской Федерации и отправился в свое горное путешествие утром 5 августа", — поясняется в официальном заявлении.

В настоящее время ведется процесс подтверждения личности погибшего.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщило, что 5 августа 39-летний турист отправился в одиночный поход по маршруту: Чимбулак — Талгарский перевал — ледник Богдановича — пик Абая. Хотя он сообщил друзьям о своем намерении вернуться в город к 21:00 того же дня, вечером мужчина на связь не вышел.

Сотрудники экстренных служб, спасательные команды, кинологические подразделения и добровольцы были оперативно направлены для начала поисковой операции. Примечательно, что указанный горный маршрут подходит для опытных туристов, имеющих опыт скалолазания и владеющих специальным снаряжением.

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