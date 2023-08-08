Бывший сотрудник Росавиации предстанет перед судом по делу о взяточничестве

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Бывший заместитель начальника департамента цифровой трансформации и сопровождения Федерального агентства воздушного транспорта предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Московская межрегиональная транспортная прокуратура подтвердила, что по уголовному делу в отношении бывшего чиновника утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается получения взятки.

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Согласно предоставленной информации, обвиняемый предположительно получал незаконные платежи от представителей коммерческих организаций в период с сентября по декабрь 2022 года. Эти выплаты якобы были произведены в обмен на содействие их успеху на аукционах и заключение государственных контрактов на закупку технических средств защиты информации для Федерального агентства воздушного транспорта. Сообщается, что общая сумма взяток, полученных обвиняемыми, составила более 4,5 миллионов рублей.

В пресс-релизе говорится, что в отношении организаций, причастных к предполагаемой схеме взяточничества, возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 19.28 КОАП РФ, связанной с "незаконным вознаграждением от имени юридического лица". Уголовное дело передано в Дорогомиловский районный суд Москвы для дальнейшего разбирательства.

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