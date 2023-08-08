ЦБ сообщил, что мошенники выкладывают в сеть заражённые вирусами шаблоны документов

2:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Банк России раскрыл новую схему, по которой мошенники загружают в Интернет файлы шаблонов документов, содержащих вирусы, для составления финансовой отчетности. В сообщении регулятора поясняется, что бухгалтеры, секретари, финансовые специалисты, налоговики и другие часто ищут в Интернете шаблоны документов, чем и пользуются злоумышленники.

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Вот как работает эта схема: мошенники создают поддельные сайты, напоминающие государственные органы и известные справочно-правовые системы, и размещают на них зараженные документы. Хакеры используют методику SEO-отравления, чтобы вывести эти ресурсы на высокие позиции в результатах поиска. Когда пользователь скачивает документ, на его компьютере активируется программа удаленного доступа.

С её помощью хакеры могут удаленно изменять банковские реквизиты в договорах компании, например, с подрядчиками или поставщиками. При этом они заменяют данные законного получателя на свои собственные, говорится в сообщении Банка России.

В сообщении также отмечается, что сотрудники компании, как правило, не сразу обнаруживают наличие вредоносной программы. Иногда мошенники даже блокируют доступ к рабочим компьютерам и требуют выкуп за восстановление.

Для защиты от подобных схем Банк России рекомендует устанавливать и регулярно обновлять антивирусное ПО, настраивать ограничения на автоматическую установку и выполнение различных программ, а также обращать внимание на адреса сайтов. Мошеннический ресурс может отличаться от официального сайта только одним символом.

"Проявляйте осторожность при работе с сайтами, в адресной строке которых отсутствует значок безопасного соединения (висячий замок). Прежде чем загрузить документ, необходимо обратить внимание на его формат. К безопасным форматам относятся pdf, docx, xlsx, jpg, png", — добавили в Банке России.

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