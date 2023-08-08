Мурашко: с 2025 года в планах переход на новую систему оплаты труда медиков

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

В России могу начать применять новую систему оплаты труда медиков, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Фото: kp.ru

По его словам, переход на неё планируется в 2025 году.

"Планируется переход на единую систему оплаты труда… сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идёт в пилотных режимах", — сообщил министр здравоохранения.

По его словам, пока идёт доскональное изучение возможности общего перехода на систему по опыту отдельных субъектов страны.

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