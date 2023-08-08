В России могу начать применять новую систему оплаты труда медиков, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
По его словам, переход на неё планируется в 2025 году.
"Планируется переход на единую систему оплаты труда… сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идёт в пилотных режимах", — сообщил министр здравоохранения.
По его словам, пока идёт доскональное изучение возможности общего перехода на систему по опыту отдельных субъектов страны.
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