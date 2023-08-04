В Кузбассе осудят родителей-алкоголиков двух потерявшихся девочек

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В Кузбассе осудят родителей-алкоголиков двух потерявшихся девочек этой весной. Согласно информации, малышки возрастом два и четыре года ушли от дома на несколько километров.

Фото: pixabay.com

По данным пресс-службы СУСК по региону, ЧП произошло 18 мая. Девочки из многодетной семьи пропали из дома. На поиски детей вышли все экстренные службы и волонтёры. Всего в них задействовали около 200 человек. Малышек нашли через два дня.

Родителей намерены привлечь к ответственности.

"По версии следствия с марта по 18 мая текущего года обвиняемые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию дочерей. Родители систематически в присутствии детей злоупотребляли спиртным, ссорились и скандалили", — приводит сообщение пресс-службы СУСК РИА Новости.

Как в органах, кроме того, родители содержали дом в антисанитарных условиях, не было продуктов питания для детей, и малыши оставались надолго без присмотра.

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