В деревне Боровушка Упоровского района Тюменской области обнаружили семью старообрядцев с двумя маленькими детьми, которых не существует по документам, в объединённой пресс-службе судов региона.
Малыши не получали медпомощь, мать не стояла на учёте по беременности.
Как уточнили в ведомстве, претензий к семье у опеки не было, однако, отсутствие документов у детей смутило.
"В лесу в трёх километрах от деревни Боровушка живут Виталий и Ксения с двумя маленькими детьми. В ЗАГСе актов о рождении детей нет, в Упоровской больнице нет их медкарт. Женщина на учёте по беременности в женской консультации не состояла", — цитирует пресс-службу 72.ru.
Глава семьи объяснил органам, что в больницу детей не водят из-за того, что "они не болеют", а актов записи о рождении в ЗАГСе нет, в старообрядчестве не считают это необходимостью.
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