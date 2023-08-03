В Тюменской деревне нашли семью старообрядцев с "несуществующими" детьми

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В деревне Боровушка Упоровского района Тюменской области обнаружили семью старообрядцев с двумя маленькими детьми, которых не существует по документам, в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: pixabay.com

Малыши не получали медпомощь, мать не стояла на учёте по беременности.

Как уточнили в ведомстве, претензий к семье у опеки не было, однако, отсутствие документов у детей смутило.

"В лесу в трёх километрах от деревни Боровушка живут Виталий и Ксения с двумя маленькими детьми. В ЗАГСе актов о рождении детей нет, в Упоровской больнице нет их медкарт. Женщина на учёте по беременности в женской консультации не состояла", — цитирует пресс-службу 72.ru.

Глава семьи объяснил органам, что в больницу детей не водят из-за того, что "они не болеют", а актов записи о рождении в ЗАГСе нет, в старообрядчестве не считают это необходимостью.

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