Ходаковский о научно-техническом отставании ВС РФ: это наши мозги воюют сейчас против нас

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Комбат "Востока" Александр Ходаковский обвинил эпоху Бориса Ельцина в техничестком отставании России.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/t-72-tank-with-possible-tie-to-ukraine-spotted-at-u-s-gas-station

Ходаковский высказался о проблеме утечки мозгов. Военачальник упрекнул страну в том, что деньги тратятся на госкорпорации, однако он не видит наших идей и изобретений.

"Почему мы ничего не противопоставляем, — нечего?" — задался вопросом бывший командир донецкой "Альфы".

Он напомнил о том, как лучшие умы страны покидали обнищавшую Родину и уезжали на Запад, а другие интеллектуалы были вынуждены заниматься коммерцией, чтобы выжить.

"Это наши мозги воюют сейчас против нас. Это изобретённый нашими извилинами старлинк обеспечивает противника лучшей связью. Американцы не изобретают — они покупают идеи, — наши идеи", — высказал своё мнение командир батальона "Восток".

Ходаковский считает, что виной всему период правления Бориса Ельцина, который он сравнивает с "пьяной оргией". Военачальник призвал заставить россиян учиться и работать, а не гоняться за лёгкой наживой.

Ранее Александр Ходаковский рассказал, что решение оставить Херсон принял лично Сергей Суровикин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.