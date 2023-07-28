Комбат "Востока" Александр Ходаковский обвинил эпоху Бориса Ельцина в техничестком отставании России.
Ходаковский высказался о проблеме утечки мозгов. Военачальник упрекнул страну в том, что деньги тратятся на госкорпорации, однако он не видит наших идей и изобретений.
"Почему мы ничего не противопоставляем, — нечего?" — задался вопросом бывший командир донецкой "Альфы".
Он напомнил о том, как лучшие умы страны покидали обнищавшую Родину и уезжали на Запад, а другие интеллектуалы были вынуждены заниматься коммерцией, чтобы выжить.
"Это наши мозги воюют сейчас против нас. Это изобретённый нашими извилинами старлинк обеспечивает противника лучшей связью. Американцы не изобретают — они покупают идеи, — наши идеи", — высказал своё мнение командир батальона "Восток".
Ходаковский считает, что виной всему период правления Бориса Ельцина, который он сравнивает с "пьяной оргией". Военачальник призвал заставить россиян учиться и работать, а не гоняться за лёгкой наживой.
Ранее Александр Ходаковский рассказал, что решение оставить Херсон принял лично Сергей Суровикин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.