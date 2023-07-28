Состояние четверых детей, госпитализированных из лагеря "Юность" Удмуртии, названо средне-тяжелым

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Из оздоровительного лагеря "Юность" Республики Удмуртия детей госпитализировали в Воткинскую городскую больницу.

Фото: newsorel.ru

Об состоянии детей, попавших в медицинское учреждения с кишечной инфекцией, рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья Соколова.

Ранее сообщалось, что в Крыму придумали, как решить проблему низкой загрузки детских лагерей.



Представитель Министерства здравоохранения объяснила, что всего в стационаре под медицинским наблюдением находятся 17 детей (в возрасте от 8 до 14 лет), состояние четверых из них характеризуется как средне-тяжёлое.



Как сообщает udm-info.ru, по факту массового заболевания несовершеннолетних отдыхающих в оздоровительном лагере заведено уголовное дело.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кишечная инфекция – что это?