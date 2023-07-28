Из оздоровительного лагеря "Юность" Республики Удмуртия детей госпитализировали в Воткинскую городскую больницу.
Об состоянии детей, попавших в медицинское учреждения с кишечной инфекцией, рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья Соколова.
Ранее сообщалось, что в Крыму придумали, как решить проблему низкой загрузки детских лагерей.
Представитель Министерства здравоохранения объяснила, что всего в стационаре под медицинским наблюдением находятся 17 детей (в возрасте от 8 до 14 лет), состояние четверых из них характеризуется как средне-тяжёлое.
Как сообщает udm-info.ru, по факту массового заболевания несовершеннолетних отдыхающих в оздоровительном лагере заведено уголовное дело.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.