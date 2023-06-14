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В Крыму придумали, как решить проблему низкой загрузки детских лагерей

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Туризм

В текущей летнем сезоне детские оздоровительные лагеря Крыма загружены лишь наполовину, а некоторые из них вообще не будут открыты. Похожая проблема наблюдается и в лагерях Краснодарского края, путёвок в которые раскуплено на 30-40% меньше обычного. Такой информацией поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В Крыму придумали, как решить проблему низкой загрузки детских лагерей
Фото: Фото Pravda.ru

Представители РСТ отметили, что коммерческие путёвки в этом сезоне пользуются невысоким спросом.

В итоге некоторые детские лагеря Крыма начали принимать на отдых взрослых в рамках программ соцзащиты. А ряд оздоровительных заведений откроет свои двери только с середины июля.

"При этом министерство образования планирует частично заполнить лагеря детьми из Севастополя и других районов Крыма. Кроме того, крымские лагеря будут принимать из новых регионов России. А также льготные категории детей", — добавили в РСТ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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