В Госдуму внесли законопроект о штрафе до 1 млн рублей за мелкие взятки

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Группа депутатов Государственной Думы во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым внесла на рассмотрение палаты законопроект, предлагающий ужесточить наказание за мелкое взяточничество и взятки на сумму менее 10 000 рублей. Текст законопроекта размещен в электронной базе данных парламента.

Фото: ya.ru

Предлагаемые изменения касаются статей 204.2 (мелкий коммерческий подкуп) и 291.2 (мелкое взяточничество) Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Законопроект предлагает новую редакцию статьи о мелком взяточничестве, которая в настоящее время предусматривает одинаковые санкции как за получение, так и за дачу таких денег. Авторы законопроекта стремятся разграничить эти виды преступлений. Согласно тексту, получение должностным лицом, в том числе иностранным, или должностным лицом международной общественной организации взятки в размере до 10 тыс. рублей грозит штрафом в размере до 300 тыс. рублей, исправительными работами на срок до одного года, ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двух лет.

Если же взятка была получена за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, лицом, ранее судимым за взяточничество, либо путем вымогательства, то штраф составит от 200 тыс. до 1 млн. руб. Срок исправительных работ составит до 18 месяцев, ограничение свободы — от трёх месяцев до четырех лет, лишение свободы — до трех лет.

Статья о взяточничестве определяет состав преступления. Согласно ей, под взяточничеством понимается незаконная передача денег, ценных бумаг, имущества и т. п. лицам, выполняющим управленческие функции, в размере не более 10 000 рублей за действия или бездействие в интересах взяткодателя или иных лиц, если это входит в их полномочия. Санкции в этой части остаются прежними: максимальное наказание — ограничение свободы на срок до одного года или штраф в размере до 150 000 рублей.

Законопроект также добавляет в статью отягчающие обстоятельства. Так, если мелкое взяточничество совершено с целью совершения заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, лицом, ранее судимым за коммерческий подкуп, то наказание составит штраф в размере до 500 000 рублей, исправительные работы на срок до 18 месяцев, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до одного года.

Кроме того, законопроект предусматривает санкции за получение таких взяток. Штраф за это правонарушение составит до 250 000 рублей, обязательные работы до 248 часов, исправительные работы до 18 месяцев, либо ограничение свободы до двух лет. При наличии отягчающих обстоятельств, в том числе вымогательства, штраф увеличивается до 600 000 рублей, а срок ограничения свободы — до трёх лет. Кроме того, предусмотрено и лишение свободы на срок до двух лет.

Как отметил в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, к лицам, совершившим подобные преступления, будет применяться конфискация имущества, которая в настоящее время не предусмотрена действующим законодательством.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что с момента введения в УК РФ в 2016 году статьи о мелких взятках количество таких преступлений снизилось. Однако в 2021 году их уровень вырос: было зарегистрировано "7 031 взятка на сумму менее 10 000 рублей (+33%)".

"Их доля составила 20% (17,1%) от всех преступлений коррупционной направленности", — отмечают авторы.

Правительство РФ поддержало законопроект с условием устранения высказанных замечаний. В частности, кабинет министров обратил внимание на то, что за некоторые правонарушения предусмотрен одинаковый срок исправительных работ.

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