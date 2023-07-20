Комитет Госдумы одобрил поправки об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неявку в военкоматы по повестке. Сейчас неявка без уважительной причины будет грозить штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Ранее штраф составлял три тысячи рублей.
Кроме того, если гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, работы, учёбы или места жительства, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.
Также увеличены штрафы за уклонение от медицинского обследования. Сейчас денежное взыскание составит до 25 тысяч рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.