Комитет ГД одобрил увеличение штрафа за неявку по в военкомат до 50 тысяч рублей

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Комитет Госдумы одобрил поправки об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неявку в военкоматы по повестке. Сейчас неявка без уважительной причины будет грозить штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Ранее штраф составлял три тысячи рублей.

Фото: ВКонтакте

Кроме того, если гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, работы, учёбы или места жительства, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Также увеличены штрафы за уклонение от медицинского обследования. Сейчас денежное взыскание составит до 25 тысяч рублей.

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