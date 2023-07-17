Маркова удивили сроки восстановления Крымского моста

Политолог Сергей Марков считает, что подрыв Крымского моста ставит под удар весь курортный сезон в Крыму.

Фото: соцсети

Политолог высказался о сроках восстановления Крымского моста.

Марков отреагировал на слова веце-премьера Марата Хуснуллина, который заявил, что движение по двум сторонам Крымского моста будет восстановлено лишь к ноябрю.

"Да, долго. То есть весь курортный сезон в Крыму без моста. Только через Мариуполь", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее сенатор Сергей Цеков назвал "абсолютно нормальной" дорогу в Крым через Мелитополь.

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