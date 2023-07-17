Из-за теракта на Крымском мосту, совершённого ранним утром 17 июля, с задержкой следуют 11 поездов. Оператор "Гранд Сервис Экспресс" озвучил общую численность задержанных железнодорожных рейсов в сообщении в Telegram-канале.
Из заявления компании следует, что к моментам прибытия составов на конечные станции задержки могут значительно сократиться.
В Крым задерживаются сейчас семь поездов, и в ряде случаев — более чем на пять часов. По направлению из республики — четыре поезда более чем на четыре часа.
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