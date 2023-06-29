В Тюмени связали себя узами брака несколько девушек младше 15 лет

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тюмени зерегистрировали несколько ранних браков среди несовершеннослетних.

Три жительницы Тюмени младше 15-ти вышли замуж в прошлом году. В Тобольске всего одна юная девушка связала себя узами брака.

Среди молодых людей тоже нашлись желающие жениться в Тюменской области. Возраст вступления в ранний брак среди юношей составляет 16 и 17 лет.

Ранее профессор археологии и этнографии НГУ Ирина Октябрьская объяснила, для чего цыгане рано женят детей.

Люди в возрасте тоже активно регистрируют отношения в ЗАГСе. Как сообщает издание, Megatyumen.ru, за 2022 год в Тюмени женились 165 мужчин пенсионного возрастом 60+ и решились на замужество 114 пожилых женщин.

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Ранний брак. Когда ПРАВИЛЬНО регистрировать брак?