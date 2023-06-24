В Москве обсудили социальные гарантии членов семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

В пятницу, 23 июня, в Москве прошло заседание круглого стола на тему "Социальные гарантии членов семей погибших защитников Отечества". Известно, что мероприятие связано с Международным днём вдов.

За проведение круглого стола отвечали Общероссийская общественная организация семей погибших защитников Отечества и организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ". На мероприятии присутствовали главы общественных объединений, парламентарии, представители Минобороны РФ, МВД, МЧС, Росгвардии и Уполномоченного по правам человека, Общественного совета при МО, члены семьей погибших военных и работников силовых ведомств.

Во время круглого стола участники обсудили вопросы, которые волнуют родственников погибших. На мероприятии напомнили о выплатах и адресной помощи, поговорили о законопроектах, которые должны улучшить социальное положение семей.

"Очень важно, что работа в области социальных гарантий членам семей погибших защитников Отечества носит системный характер. Есть алгоритм действий. Наша встреча не первая и не последняя — у нас есть возможность что-то обсудить, найти слабые места, сделать на них акцент и усилить, исправить. Работаем дальше, жизнь продолжается", — сказал председатель Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" Александр Головашкин.

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