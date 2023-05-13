"Офицеры России" провели автопробег, посвященный годовщине Великой Победы и в поддержку участников СВО

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13 мая состоялся ежегодный автопробег "Офицеры России - дорогами Памяти", который проводится уже традиционно. В этом году мероприятие было посвящено 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и направлено на поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в специальной военной операции.

Фото: Офицеры России

Организаторами мероприятия выступила Общероссийская организация "Офицеры России" при содействии ДОСААФ России.

В автопробеге приняли участие Герои Российской Федерации, генералы, офицеры, ветераны военной службы, участники боевых действий, включая службу в СВО, а также члены семей военнослужащих и погибших защитников Отечества.

Маршрут автопробега традиционно пролегал через места, связанные с подвигами солдат и офицеров Великой Отечественной войны, которые сражались по этим дорогам, отбрасывая врага от столицы и освобождая нашу землю от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году примерно 150 автомобилей с более чем 400 участниками проехали по маршруту, включающему город-герой Москву, город воинской славы Можайск и Бородинский военно-исторический музей-заповедник. Участники акции украсили свои машины государственными флагами России, символикой организации "Офицеры России" и символикой Великой Победы.

Пробег стартовал торжественно от Музея Победы на Поклонной горе в Москве, где участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев войны минутой молчания.

В городе Можайск, известном своей воинской славой, участники автопробега приняли участие в митинге-концерте, посвященном Дню Победы, и возложили венок и цветы к Вечному огню.

Завершением автопробега стал посещение Бородинского военно-исторического музея-заповедника, где все желающие могли бесплатно ознакомиться с музейными экспозициями и насладиться кашей из военно-полевой кухни, а также вкуснейшим пловом, приготовленным представителями узбекской диаспоры в Москве.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", заявил:

"Эта патриотическая акция - выражение нашей памяти и уважения к воинам Красной армии, которые освободили нашу Родину и страны Европы от фашизма. Мы с глубоким почтением отдаем дань поколению победителей. Мы понимаем, что единство является неотъемлемой частью нашей победы в современной войне. В настоящее время против нас выступает коллективный Запад, как это уже случалось в истории. Однако мы обязательно устоим и одержим победу, поскольку у нас нет другого варианта. Как и наши предки, мы каждое столетие противостояли завоевателям, и в этом веке победа будет безусловно нашей!"