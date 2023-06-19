Вассерман уверен, что возвращать летнее время не стоит

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Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман отреагировал на предложение вернуться к переводу часов на летнее и зимнее время.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Парламентарий считает, что возвращаться к переходам на летнее и зимнее время в России бессмысленно.

Вассерман уверен, что большая часть российских регионов, за исключением Москвы, будет против возврата переходов на летнее время. Депутат признался, что лично он намерен голосовать против соответствующего законопроекта, потому что в данном случае игра точно не стоит свеч.

"Что касается лично меня, то я буду голосовать против такого предложения, поскольку экономия на освещении настолько мала по сравнению с общим нынешним энергопотреблением, что вряд ли есть смысл ради нее возиться", — сказал Вассерман.

Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесён его автором, депутатом Михаилом Матвеевым, на рассмотрение Госдумы 21 июня, пишет Газета.Ru.

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Госдума хочет вернуться к переводу часов на летнее и зимнее время