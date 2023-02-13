Вильфанд: лучше остановиться только на зимнем или летнем времени

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов), отправленный 13 февраля на рассмотрение Правительства РФ.

Эксперт отметил, что по вопросу целесообразности перехода на летнее и зимнее время ведутся давние дискуссии. Но лично сам Вильфанд считает, что было бы удобнее всё-таки ввести одно время, не меняя его впоследствии.

Учёный объяснил, что во всём мире метеорологи проводят наблюдения в один и тот же момент времени — ВСВ (Всемирное скоординированное время). Это примерно гринвичское время. Так вот, наиболее удобное время для метеорологов то, которое приближено к нему. Москва находится на 37-м меридиане. Если сравнивать, существует 24 пояса поясных времени. Москва находится в третьей зоне. 37,5 градуса — это значит, что от Гринвича московское время опережает: на 2,5 часа время всегда больше, чем Гринвича.

"Так вот либо переходить, с моей точки зрения, на то время, которое ближе к гринвичскому. Я даже не знаю, зимнее оно или летнее. Оно одно. Чтобы отличалось время от гринвичского на два часа. Почему это так важно? Дело в том, что в этом случае мы сможем на полчаса, а в отдельных случаях на час раньше выпускать прогнозы погоды. Вот это по Москве. Для меня профессиональный подход самый значимый. На все остальное я как-то не обращаю внимание", — сказал Вильфанд.

Ранее депутат Михаил Матвеев внёс на рассмотрение Правительства РФ законопроект о возврате летнего времени.

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"Летнее время" не уживается с зимой