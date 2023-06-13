"RG.RU": психолог Пыжьянова рассказала, как пережить смерть близкого человека

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Для более успешного переживания горя от утраты близкого человека, нужно попробовать выразить свои эмоции и говорить о них. Такой совет дала психолог Лариса Пыжьянова в беседе с "Российской газетой".

Фото: https://newcastlebeach.org/

По словам эксперта, разговаривать нужно постоянно с теми, кто находится рядом, готов понять и поддержать.

Специалист, основываясь на своём опыте работы, отметила, что в подобных ситуациях смерть близкого каждый человек переживает по-разному, и нет единого правильного способа выражения скорби.

Собеседник издания добавила, что не нужно стесняться проявлять свои чувства: можно плакать, если хочется. А если требуется помощь, чтобы эффективно справиться с горем, надо не бояться обращаться к профессионалам.

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