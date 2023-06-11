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РИА Новости: эксперты рассказали, чем травят детей в РФ

2:02
Общество

Эксперты предупреждают о возможности отравления детей при контакте с игрушками. Об этом пишут обозреватели РИА Новости Антонина Матвеева и Захар Андреев.

РИА Новости: эксперты рассказали, чем травят детей в РФ
Фото: vk.com

Некоторые игрушки могут быть изготовлены из материалов, содержащих вещества, способные вызывать аллергические реакции, нарушения сна и даже серьёзные отравления.

Недавно в Москве четырёхлетняя девочка по имени Полина попала в реанимацию. Она отравилась веществом, содержавшимся в наборе юного химика. В коробке оказалось токсичный реагент, который Полина по ошибке приняла за гуашь, что привело к её госпитализации. Благодаря своевременной медицинской помощи девочка избежала летального исхода.

Эксперты отмечают, что в России существует проблема с недостаточной проверкой и сертификацией многих игрушек. Некоторые производители вводят свои товары на рынок под видом сувениров, избегая обязательной сертификации.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, следует покупать игрушки исключительно в официальных местах продажи (магазинах, супермаркетах, официальных рынках и ярмарках). При выборе товара важно обратить внимание на этикетку. Продавец обязан предоставить информацию о производителе, рекомендуемом минимальном возрасте ребёнка, а также о сроке службы и условиях хранения. На территории Евразийского экономического союза должна быть присутствовать специальная отметка — единый знак ЕАС, подтверждающий качество продукции.

Также следует обратить внимание на то, чтобы игрушки не имели острых частей, которые могут нанести травму.

"Важно отметить, что игрушка не должна иметь неприятного стойкого запаха, такой признак может указывать на использование токсичных материалов", — отмечают специалисты в ведомстве.

Они также рекомендуют избавиться от игрушки, если она крошится или пачкает руки ребенка.

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Как выбрать игрушки для детей?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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