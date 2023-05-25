В Удмуртии в частных подворьях изъяли около 26 тысяч голов птицы из-за распространения птичьего гриппа. Об этом сообщает издание udm-info.ru со ссылкой на ветеринарную службу республики.
Как подчеркнули в ведомстве, в регионе наблюдается ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц. Ветеринарам для защиты населения от заражения приходится изымать птицу в подсобных хозяйствах.
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