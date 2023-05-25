Ветеринары изъяли в частных подворьях Удмуртии почти 26 тысяч голов домашней птицы

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

В Удмуртии в частных подворьях изъяли около 26 тысяч голов птицы из-за распространения птичьего гриппа. Об этом сообщает издание udm-info.ru со ссылкой на ветеринарную службу республики.

Фото: pixabay.com

Как подчеркнули в ведомстве, в регионе наблюдается ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц. Ветеринарам для защиты населения от заражения приходится изымать птицу в подсобных хозяйствах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как люди заражаются птичьим гриппом?