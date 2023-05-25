Загрязнённая нефтепродуктами река под Дзержинском Нижегородской области уже давно не даёт покоя местным жителям, которые считают, что власти не предпринимают никаких мер по решению экологической проблемы.
Как пишет newsnn.ru, в посёлке Пыра под Дзержинском уже брали анализы воды в 2022 году. Тогда было подтверждено значительное превышение содержания нефтепродуктов в речной воде.
Однако многим кажется, что в воду продолжают сливать отходы, поэтому местные актёры решили привлечь внимание властей к проблеме своим способом: они организовали фотосессию в грязной реке, на поверхности которой видна нефтяные пятна.
В итоге представителям экологической службы пришлось взять пробы воды в реке повторно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru дал советы людям, страдающим гипертонией.