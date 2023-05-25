Власти Нижегородской области повторно взяли пробы воды в загрязнённой нефтепродуктами реке

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Загрязнённая нефтепродуктами река под Дзержинском Нижегородской области уже давно не даёт покоя местным жителям, которые считают, что власти не предпринимают никаких мер по решению экологической проблемы.

Фото: pixabey.com

Как пишет newsnn.ru, в посёлке Пыра под Дзержинском уже брали анализы воды в 2022 году. Тогда было подтверждено значительное превышение содержания нефтепродуктов в речной воде.

Однако многим кажется, что в воду продолжают сливать отходы, поэтому местные актёры решили привлечь внимание властей к проблеме своим способом: они организовали фотосессию в грязной реке, на поверхности которой видна нефтяные пятна.

В итоге представителям экологической службы пришлось взять пробы воды в реке повторно.

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