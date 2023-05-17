Директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды "БАРЬЕР" Роман Подобедов предупредил россиян о вреде потребления воды с различными примесями. Он отметил, что постоянное образование накипи в чайнике может свидетельствовать о жёсткости проточной воды.
Эксперт рассказал, если в чайнике систематически скапливается накипь желтоватого или серого цвета, то это свидетельствует о том, что в воде имеется большое содержание нерастворимых солей кальция и магния.
В таких случаях рекомендуется пользоваться фильтрами-кувшинами или установить на водопроводную трубу систему очистки воды, уверяет Подобедов.
Специалист сообщил, что употребление неочищенной от примесей воды может спровоцировать различные заболевания. Об этом сообщает Газета.Ru.
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