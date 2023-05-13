В Москве прошёл суд над священником, употребившим слово "мир" в молитве "О Святой Руси"

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В Москве прошёл церковный суд над священником Иоанном Ковалем, клириком храма Андрея Первозванного в московском районе Люблино, который заменил слово "победа" на слово "мир" в молитве "О Святой Руси".

Фото: Pixabay. com

Патриарх Кирилл ранее лишил отца Ионна сана. Священнослужитель провинился в том, что употребил слово "мир" вместо слова "победа" в молитве, которую глава РПЦ благословил читать в храмах в связи с проведением спецоперации на Украине.

Подмену слов заметили прихожане и донесли на священника церковному начальству. Само нарушение было обозначено как "клятвопреступление".

"Это очень широкая норма, распространяющаяся на самые разные ситуации", — цитирует "Правмир" слова заместителя председателя Епархиального суда Московской епархии протоиерей Владислава Цыпина.

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Святейший Патриарх Кирилл вознёс молитву о Святой Руси