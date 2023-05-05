Выступление троих диджеев на Дне города в Перми обойдётся властям в 815 тысяч рублей

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Приглашение троих популярных диджеев на День города в Перми 12 июня будет стоить властям 815 тысяч рублей, пишет properm.ru.

Фото: commons.wikimedia. org

Средства для оплаты концерта были взяты из городского, краевого и федерального бюджетов.

Дороже всего властям обойдётся Роман Крылов (ROMPASO), который получит за своё 45-минутное выступление перед горожанами 550 тысяч рублей. Второму диджею, Денису Мельникову (DJ DaGreen), заплатят 142 тысячи рублей за 30-минутное шоу, а гонорар третьего приглашённого артиста, Матвея Кацабина (Matvey Emerson), составит 123 тысячи рублей за полчаса.

Мельников и Кацабин сами пермяки. Играть свои зажигательное сеты диджеи будут на городской набережной, точное время выступления власти пообещали указать позже.

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