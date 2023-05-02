Жители Перми пожаловались на пенную с запахом порошка воду из кранов

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Перми массово начали жаловаться на качество холодной и горячей воды из-под крана. Пермяки сообщают, что вода пенится и пахнет порошком.

В местных пабликах сообщается, что такая проблема выявлена в домах на улицах:: Барамзина, 38, Строителей, 28 и 34, Парковый, 13, Маяковского, 43.

В пресс-службе "Новогор-Прикамье" рассказали: жители начали подавать жалобы в службу 1 мая вечером. На данный момент специалисты устанавливают причину ухудшения качества воды и проводят анализ. Об этом сообщает properm.ru.

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