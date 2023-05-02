Wday.ru: в Японии, Новой Зеландии, Мексике не рады людям с лишним весом

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

В некоторых странах ведётся борьба с ожирением граждан. В них чиновники принимают особо строгие меры в отношении людей с лишними килограммами. Об этих государствах сообщает Wday.ru.

Женщине из Южной Африки в Новой Зеландии не выдали вид на жительство из-за "слишком высокого" индекса массы тела. Чиновники считают, что это создаёт нагрузку на систему здравоохранения страны, поскольку полные люди могут иметь проблемы со здоровьем. Мигрантке было предложено похудеть на 30 килограммов.

С 2008 года в Японии действует закон, который требует, чтобы госслужащие и работники предприятий в возрасте от 40 до 75 лет проходили ежегодный медосмотр с измерением талии. Если у женщин данный показатель превышает 80 см, а у мужчин — 90 см, то человека заставят сбросить вес либо наложат крупный денежный штраф. Процесс контролируется через телефон или электронную почту.

В Мексике люди, страдающие ожирением, обязаны участвовать в фитнес-программах и посещать диетолога. Цены на фастфуд для граждан этой страны оказываются выше, чем на здоровую пищу. В школах и детских учреждениях запрещена продажа вредной еды.

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