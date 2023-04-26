Мардан высказался о записи разговора двух бизнесменов, критикующих СВО: это самое смешное

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Журналист Сергей Мардан прокомментировал в своём Telegram-канале появившуюся в Сети запись телефонного разговора двух людей, чьи голоса похожи на голоса миллиардера Романа Троценко, контролирующего ряд крупных аэропортов, и владельца "Флакона" и "Хлебзавода" в Москве Николая Матушевского. Диалог, предположительно, состоялся в январе 2023 года.

Собеседники в разговоре критикуют власти России и осуждают спецоперацию, а также жалуются, как им стало сейчас тяжело жить в стране.

"Господам очень тяжело в России, которая мыслит категориями 19-го века и хочется "реализовать свою особенность" где-нибудь в нормальном месте. Например, в Индонезии. И это, конечно, самое смешное", — отметил публицист.

Он добавил, что для них закрылись Европа и США, даже Индонезия им подойдёт в качестве альтернативы презираемой ими России.

По мнению политолога Марата Баширова, запись настоящая. При этом сами предприниматели утверждают, что это фейк.

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