Столичные школьники забрали 80 дипломов на олимпиаде по иностранным языкам

Московские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по иностранным языкам, завоевав больше половины всех наград. Дипломы победителей по испанскому языку забрали восемь учеников, по китайскому и итальянскому языку забрали награды еще шестеро москвичей.

Заключительный этап олимпиады прошел на базе Московского государственного лингвистического университета. Участие в нем принимали ученики 9-11 классов. Конкурсные задания делились на две части: письменную и устную. Всего победителями стали 20 школьников, дипломы призеров получили более 100 участников.

Абсолютными победителями олимпиады по испанскому языку стали учащиеся школы № 2123 имени Мигеля Эрнандеса 10-классница Софья Сахарова и 11-классник Дмитрий Терехин. Им удалось набрать наибольшее количество баллов.

Подготовиться к олимпиадам по иностранным языкам московским школьникам помогают в Центре педагогического мастерства Департамента образования и науки, где педагоги проводят открытые курсы.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам.

Олимпиада имеет несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Обладатели дипломов последнего этапа смогут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.

За успехами команды Москвы на Всероссийской олимпиаде можно следить на сайте городского оргкомитета.