Прилепин об убийстве Татарского: "Могут убивать и взрывать далеко в тылу, и ничего им за это не будет"

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Захар Прилепин не исключил, что к убийству военкора Владлена Татарского могут быть причастны радикалы, которые не имеют никакого отношения к киевской власти.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" уверен, что на Украине мотивируют людей в России на совершение терактов.

Ранее Захар Прилепин рассказал о мотивах убийц военкора Владлена Татарского.

"Там действительно могут существовать группы радикалов, которые действительно могут убивать и взрывать далеко в тылу, и ничего им за это не будет", — написал Прилепин в своём Telegram-канале.

Он убеждён, что в России уважают закон, поэтому не допускают деятельность радикалов. Подобные группы, по мнению писателя, обязательно будут обезврежены.

Он считает позицию "мы не такие" неправильной.

"Нашли чем хвалиться", — выразил своё мнение Прилепин.

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Убийца Владлена Татарского