Захар Прилепин не исключил, что к убийству военкора Владлена Татарского могут быть причастны радикалы, которые не имеют никакого отношения к киевской власти.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" уверен, что на Украине мотивируют людей в России на совершение терактов.
Ранее Захар Прилепин рассказал о мотивах убийц военкора Владлена Татарского.
"Там действительно могут существовать группы радикалов, которые действительно могут убивать и взрывать далеко в тылу, и ничего им за это не будет", — написал Прилепин в своём Telegram-канале.
Он убеждён, что в России уважают закон, поэтому не допускают деятельность радикалов. Подобные группы, по мнению писателя, обязательно будут обезврежены.
Он считает позицию "мы не такие" неправильной.
"Нашли чем хвалиться", — выразил своё мнение Прилепин.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.