Прилепин рассказал о мотивах убийц военкора Владлена Татарского: А вы нам что?

Писатель Захар Прилепин объяснил, для чего убили военкора Владлена Татарского, который был взорван в кафе Санкт-Петербурга во время своего творческого вечера.

Прилепин рассказал, что встречался с Татарским (настоящее имя — Максим Фомин) во время его визита в Луганск.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" подчеркнул, что Татарский погиб в результате теракта в родном городе Владимира Путина.

Прилепин предположил, что после похорон военкора опять возникнут разговоры о возможностях договориться с противником на фоне подготовки ВСУ к новым атакам.

"Они убили Владлена для поднятия духа. Вот, мол, как мы можем. "Забрали Лавру, убили одного из самых знаменитых военкоров… А вы нам что? А мы им что?" — поделился писатель мыслями в своём Telegram-канале.

Прилепин отметил, что украинцы ликуют, а "наши неполживцы" решили отметить событие шампанским.

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Владлен Татарский воєнкор РФ