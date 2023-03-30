Челябинские профсоюзы призвали руководство Wildberries сесть за стол переговоров

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители Федерации профсоюзов Челябинской области (ФПЧО) предложили гендиректору Wildberries Татьяне Бакальчук сесть за стол переговоров и обсудить проблемные вопросы.

Как сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность", конструктивный диалог необходим для снижения социальной напряжённости и предотвращения разрастания конфликта. По словам председателя ФПЧО Олега Екимова, уникальный опыт профсоюзов должен помочь предпринять шаги, благодаря которым в будущем можно будет избежать сложных ситуаций.

"Руководство Wildberries уже даёт понять, что позиция профсоюза услышана", — пояснил он.

Отмечается, что сотрудники компании проявили готовность к улучшению трудовых условий менеджеров в пунктах выдачи заказов. Однако представители ФПЧО считают, что лишь в ходе живого общения удастся окончательно урегулировать спорные моменты.

Ранее стало известно, что владельцы Wildberries пошли на некоторые уступки работникам после забастовок.