Представители Федерации профсоюзов Челябинской области (ФПЧО) предложили гендиректору Wildberries Татьяне Бакальчук сесть за стол переговоров и обсудить проблемные вопросы.
Как сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность", конструктивный диалог необходим для снижения социальной напряжённости и предотвращения разрастания конфликта. По словам председателя ФПЧО Олега Екимова, уникальный опыт профсоюзов должен помочь предпринять шаги, благодаря которым в будущем можно будет избежать сложных ситуаций.
"Руководство Wildberries уже даёт понять, что позиция профсоюза услышана", — пояснил он.
Отмечается, что сотрудники компании проявили готовность к улучшению трудовых условий менеджеров в пунктах выдачи заказов. Однако представители ФПЧО считают, что лишь в ходе живого общения удастся окончательно урегулировать спорные моменты.
Ранее стало известно, что владельцы Wildberries пошли на некоторые уступки работникам после забастовок.
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