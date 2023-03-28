В Хакасии женщина впала в депрессию и едва не убила сына из-за ошибочного диагноза

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

В Абакане беременная женщина заявила, что из-за ошибочного медицинского заключения впала в депрессию и чуть не решилась на аборт. Она подала в суд на медиков и добилась возмещения ущерба, пишет издание newkhakasiya.online.

Абаканка наблюдалась в перинатальном центре. По её словам, консилиум сказал ей о врожденных пороках на лице её ребенка. Однако в гинекологической клинике диагноз опровергли.

Суд постановил врачей выплатить женщине 50 тысяч рублей, однако просила она 100 тысяч. Перинатальный центр сейчас обжалует данное решение.

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