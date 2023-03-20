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Количество игроков Hogwarts Legacy резко сократилось

2:35
Общество » Отдых » Компьютерные игры

В Hogwarts Legacy, новой ролевой игре, основанной на вселенной Гарри Поттера, за последний месяц среднее количество игроков сократилось на 47,44%. В настоящее время пик одновременных игроков в Steam за последние 24 часа составляет около 98 833 человек, тогда как на момент запуска было 527 652 игрока. Несмотря на успех с момента запуска, это падение может кого-то удивить, но оно понятно, учитывая характер игры.

Количество игроков Hogwarts Legacy резко сократилось

У Hogwarts Legacy был невероятный старт с точки зрения продаж, она побила рекорды и стала самой продаваемой игрой 2023 года. Кроме того, игра получила в основном положительные отзывы критиков и установила новые рекорды по количеству зрителей на Twitch. По всем стандартам, это был огромный успех для игровой индустрии. Тем не менее, некоторые фанаты теперь задаются вопросом, как количество одновременных игроков могло так значительно сократиться с момента ее запуска.

Hogwarts Legacy — игра для одного игрока, что означает, что большинство людей играют в нее какое-то время, а затем переключаются на другие занятия. В отличие от Call of Duty или Fortnite, это не живая сервисная игра с многопользовательским аспектом, чтобы поддерживать вовлеченность игроков в течение длительного времени. Игра рассчитана на то, чтобы люди ее закончили, а затем перешли к другим играм, и такой способ, несомненно, приемлем.

Тот факт, что Hogwarts Legacy — однопользовательская игра, может привести некоторых игроков к мысли, что игре не хватает реиграбельности или привлекательности в долгосрочной перспективе. Однако дизайн игры говорит об обратном. В Hogwarts Legacy есть запутанная сюжетная линия и увлекательный игровой процесс, который увлечет игроков на долгие часы. Несмотря на то, что это однопользовательская игра, она имеет высокий уровень реиграбельности, поскольку игроки могут исследовать различные маршруты и варианты в игре, что каждый раз дает уникальный опыт.

Независимо от количества одновременных игроков, нельзя отрицать, что Hogwarts Legacy — одна из крупнейших игр года. Есть даже шанс, что Hogwarts Legacy может стать самой продаваемой игрой 2023 года, но это еще предстоит выяснить.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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