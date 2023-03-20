РБК: в авиационном институте Москвы объяснили вручение повесток студентам

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В Московском авиационном институте учащихся заставляют подписывать повестки в военкомат.

Представители учебного заведения в комментарии РБК сообщили, что повестки получили трое студентов, которые обучаются по программе целевой подготовки кадровых офицеров в рамках договора с Минобороны РФ. В МАИ объяснили, что прошлым летом молодые люди не пришли на военные сборы и написали заявления об отказе продолжать дальнейшее обучение.

"Студенты продолжили обучение по гражданской специальности в институте №12 МАИ. После защиты диплома по окончании обучения у студентов завершились сроки отсрочки от призыва", — рассказали в вузе.

Учебное заведение отметило, что представитель военкомата вручил этим учащимся повестки для уточнения документов воинского учета.

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