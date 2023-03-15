Депутат Малоярославецкого райсобрания Александр Лепендин попал в скандал из-за того, что не встал во время исполнения гимна России. Ему вручили повестку в военкомат прямо на заседании комиссии по этике. Данную информацию подтвердил и глава Малоярославецкого района Михаил Брук.
"Да, совершенно верно. Были вручены повестки для явки в военкомат для сверки данных", — сообщил изданию "Калужские новости" руководитель районного парламента.
Повестку также вручили депутату-самовыдвиженцу Владимиру Заболоцкому.
По словам Лепендина, после усердных тренировок в спортзале он "забил" ноги так, что еле стоял. Однако районные власти не поверили ему. Глава районной администрации Вячеслав Парфёнов пообещал привлечение депутата к административной ответственности.
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