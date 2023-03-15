Под Калугой депутат Лепендин не встал во время гимна России и получил повестку в военкомат

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Малоярославецкого райсобрания Александр Лепендин попал в скандал из-за того, что не встал во время исполнения гимна России. Ему вручили повестку в военкомат прямо на заседании комиссии по этике. Данную информацию подтвердил и глава Малоярославецкого района Михаил Брук.

"Да, совершенно верно. Были вручены повестки для явки в военкомат для сверки данных", — сообщил изданию "Калужские новости" руководитель районного парламента.

Повестку также вручили депутату-самовыдвиженцу Владимиру Заболоцкому.

По словам Лепендина, после усердных тренировок в спортзале он "забил" ноги так, что еле стоял. Однако районные власти не поверили ему. Глава районной администрации Вячеслав Парфёнов пообещал привлечение депутата к административной ответственности.

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