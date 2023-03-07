Жительница Ярского района Удмуртской Республики оформила инвалидность только благодаря прокуратуре

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ярском районе Удмуртской Республики жительница смогла оформить инвалидность 2-ой группы только после обращения в прокуратуру.

На обращение жительницы отреагировала прокуратура, установив в ходе проверки, что ответственные должностные лица районной больницы не направили документы для установления инвалидности. Стоит отметить, что женщина прошла необходимую медкомиссию ещё в октябре прошлого года. Об этом сообщает udm-info.ru.

По решению прокурора, руководителю медицинского учреждения было внесено представление. Это стало основанием для того, чтобы гражданке установили 2-ую группу инвалидности на бессрочный срок. Также отмечается, что медицинского сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

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