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Автор Александр Приходько

Мундеп рассказала об ошибках организации доступной среды Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Создание безбарьерной среды — одна из целевых программ, направленная на благоустройство Петербурга, и Смольный регулярно подчеркивает, как много власти города готовы сделать для обеспечения потребностей всех граждан с особенностями здоровья, давая им возможность жить полной жизнью. Но на практике власти нередко ограничиваются формальными мерами вроде установки пандусов или специальной разметки, забывая, что без комплексного подхода город не станет по-настоящему дружелюбным для всех.

Мундеп рассказала об ошибках организации доступной среды Петербурга

Об этом рассказала муниципальный депутат Наталья Камолинкова, которая сама передвигается в инвалидной коляске уже девять лет. Она полагает, что с доступной средой в Петербурге за последнее десятилетие стало лучше, но в результате формального подхода и отказа подойти к инфраструктуре с точки зрения "конечного пользователя", усилия часто оказываются напрасны. В квартире и даже в своей парадной люди могут обустроить быт под свои потребности, но за пределами начинается территория ответственности города, и ошибки на стадии обустройства превращают среду из доступной во враждебную.

"Нам сложнее всего повлиять на создание любого рода доступной среды за пределами нашего жилья. Если еще на уровне своей квартиры и выхода из дома мы как-то можем изменить ситуацию, хотя тоже не все могут добиться правильной установки пандусов для выхода из дома, но, когда мы выходим уже из дома, то мы попадаем в достаточно враждебную среду. Потому что нет занижений, общественный транспорт приспособлен для перемещения людей на колясках не весь, мы сталкиваемся периодически с дискриминацией, комментариями в свой адрес грубыми", — сказала она изданию Pravda. Ru.

Грубость и бестактность зачастую проявляют не только случайные невоспитанные прохожие, но те, для кого помогать — это работа, например — водители социального такси и сопровождающие пассажиров на вокзале.

"Последний раз, когда я приехала из Москвы, в Петербурге меня встречал с поезда сотрудник Московского вокзала, который отвечает за сопровождение маломобильных граждан, по идее должен понимать, что значит человек на коляске, мы были с другом, он тоже был на коляске, и я услышала его комментарий: ну что, они там долго еще будут копаться. И это говорит человек, который оказывает услугу для людей с инвалидностью, он как никто должен понимать, что человек с инвалидностью, это не "встал и пошел", это не обычный пассажир. А потом мне звонит служба социального такси и водитель говорит: я остановился там-то, где-то на дороге, "сбоку припеку". Я ему говорю: а как я до вас дойду? Он мне отвечает: ногами. И я говорю: а ничего, что я на инвалидной коляске? Проблема в отношении людей. Даже когда услуга доступной среды предусмотрена, часто это все рушится о какую-то халатность, непонимание людей, что они работают для людей с инвалидностью и что это несет какие-то определенные дополнительные требования", — рассказала мундеп.

Петербургские колясочники ранее подняли вопрос о слабой доступности для них общественного транспорта — несмотря на то, что новые "лазурные" автобусы оборудованы специальными подъемными устройствами и с точки зрения маломобильных граждан приспособлены лучше, сопутствующая инфраструктура оставляет желать лучшего — остановки и подходы к ним обустроены безо всякого учета их потребностей.

Редактор: Елена Тимошкина
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