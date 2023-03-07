Власти Татарстана допустили проведение аниме-фестиваля на фоне скандала с "ЧВК Рёдан"

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Помощник руководителя Татарстана Тимур Сулейманов выступил за проведение аниме-фестиваля в Казани. Как подчеркнул политик, молодые люди выражают себя разными способами.

"Учитывая массовое увлечение современной молодёжи аниме, инициатива заслуживает внимания", — отметил Сулейманов, слова которого приводит inkazan.ru.

По его словам, мероприятие должно соответствовать нормам морали.

Известно, что дискуссии об аниме в России возобновились после сообщений о деятельности "ЧВК Рёдан". Подростки в толстовках с изображениями пауков и цифрой четыре принимали участие в массовых драках.

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