Помощник руководителя Татарстана Тимур Сулейманов выступил за проведение аниме-фестиваля в Казани. Как подчеркнул политик, молодые люди выражают себя разными способами.
"Учитывая массовое увлечение современной молодёжи аниме, инициатива заслуживает внимания", — отметил Сулейманов, слова которого приводит inkazan.ru.
По его словам, мероприятие должно соответствовать нормам морали.
Известно, что дискуссии об аниме в России возобновились после сообщений о деятельности "ЧВК Рёдан". Подростки в толстовках с изображениями пауков и цифрой четыре принимали участие в массовых драках.
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