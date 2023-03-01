Губернатор Гладков заверил, что на него не было покушения

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который ранее был госпитализирован, заверил, что никакого покушения на него не было.

Пользователи ВКонтакте задали Гладкову вопрос во время прямого эфира, не связана ли его госпитализация с покушением.

Глава региона уточнил, что речь шла всего лишь об обычном пищевом отравлении.

"Все очень просто, было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое. Очень благодарен врачам, восстанавливаюсь. Не переживайте, никак здесь угроз не было и нет"", — рассказал Гладков.

Губернатор добавил, что уже вернулся к работе. Ранее Гладков писал, что немного приболел, однако речь не идёт о чём-то критичном.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.