С 1 марта в Подмосковье вступает в силу закон о запрете продажи газосодержащих товаров несовершеннолетним: штраф до 50 тысяч рублей

В пресс-службе Мособлдумы сообщили о вступлении в силу с 1 марта закона о запрете продажи подросткам товаров, содержащих газ.

Новый закон вводится с целью борьбы со сниффингом — вредной зависимостью молодого поколения, которая связана со вдыханием газа. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Медики отмечают, что сниффинг представляет серьёзную опасность для детского организма. Он может привести к таким негативным последствиям, как хроническое отравление, психическая и физическая зависимость и аритмия. Более того, сниффинг может даже привести к летальному исходу из-за остановки сердца.

Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, которые продают несовершеннолетним товары, содержащие газ, предусматривается административный штраф в размере 20-30 тысяч рублей. Для юридических лиц такой штраф составит 30-50 тысяч рублей. Лица, вовлекающие подростков в сниффинг, либо передающих несовершеннолетним упомянутые выше товары, будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

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