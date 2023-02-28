Депутатов и чиновников Красноярска предложили проверить полиграфом на склонность к коррупции

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

По мнению депутата Вячеслава Дюкова, всех чиновников Красноярска следует проверить на полиграфе, который поможет понять, склонны ли они к коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.

Дюков адресовал своё предложение мэру, объяснив его огромным количеством административных и уголовных дел, заведённых в регионе на чиновников-коррупционеров.

Как пишет prmira.ru, депутат уверен, что здесь не обойтись без экстраординарных мер, в числе которых называет проверку на полиграфе.

Дюков добавил, что уже лично протестировался на полиграфе, получив отрицательный результат. А во избежание двусмысленности и недопонимания депутат предложил сделать проверку на полиграфе для чиновников публичной.

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