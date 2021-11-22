Приморский депутат, подозреваемый в педофилии, пройдёт детектор лжи

Ходатайство адвоката о проверке приморского депутата Артёма Самсонова удовлетворили. Депутата, которого подозревают в растлении малолетнего ребёнка, проверят полиграфологи, заявила его защитник Наталья Касилова.

По словам адвоката подозреваемого избранника народа, Самсонов отменил голодовку и готов пройти процедуру.

"Следователь удовлетворил ходатайство о полиграфе. Самсонов снял голодовку. Мы настаиваем, чтобы экспертизу провёл независимый эксперт, а не штатный сотрудник СК", — пояснила Касилова РИА Новости.

Как отметила адвокат депутата, тест на полиграфе проведут не ранее чем через пять дней. Всё это время Самсонов голодал и ему необходимо "плавно" выйти из этого состояния. Кроме этого, защита намерена обжаловать санкцию об аресте уже сегодня.

Ранее Pravda.Ru писала о задержании депутата Законодательного собрания Приморского края от фракции КПРФ. Артёма Самсонова подозревают в педофилии. У народного избранника провели обыски в квартире.

По версии следователей, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке "демонстрировал предмет интимного характера и доводил информацию о его предназначении" до 11-летнего ребёнка.

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