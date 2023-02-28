Взяточнику-инспектору из Россельхознадзора смягчили наказание по апелляции

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

После рассмотрения апелляции по делу экс-госинспектора Россельхознадзора, попавшегося на взятках, по решению Оренбургского облсуда обвиняемому был смягчён приговор.

Как пишет 56orb.ru, экс-госинспектор Михаил Гришин выдал одной из организаций 91 фитосанитарный сертификат без проведения необходимых исследований. За каждую выданную нелегальным образом бумагу бывший инспектор получил по 500 рублей, за что был приговорён к полутора годам исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 182 тысячи рублей.

Однако обвиняемый подал апелляцию, в результате бывшему инспектору заменили пребывание в колонии только на штраф, правда, большего размера — 300 тысяч рублей.

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